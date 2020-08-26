25 серпня у Мінську відбувались два мітинги. Вже 17-й день поспіль мітингували противники Олександра Лукашенка, які вимагають його відставки і вважають президентські вибори сфальсифікованими. Водночас своє зібрання провели і прихильники Лукашенка, де лунали вигуки «За бацьку!» і «Не дамо розвалити країну!». ЦВК Білорусі оголосила переможцем президентських виборів Олександра Лукашенка, який балотувався на шостий термін поспіль. Ні опозиція, ні міжнародна спільнота не визнали ці вибори вільними і справедливими.