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26 серпня 2020, Київ 14:45
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Якими були мітинги противників і прихильників Лукашенка – відео

Якими були мітинги противників і прихильників Лукашенка – відео
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Якими були мітинги противників і прихильників Лукашенка – відео

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25 серпня у Мінську відбувались два мітинги. Вже 17-й день поспіль мітингували противники Олександра Лукашенка, які вимагають його відставки і вважають президентські вибори сфальсифікованими. Водночас своє зібрання провели і прихильники Лукашенка, де лунали вигуки «За бацьку!» і «Не дамо розвалити країну!». ЦВК Білорусі оголосила переможцем президентських виборів Олександра Лукашенка, який балотувався на шостий термін поспіль. Ні опозиція, ні міжнародна спільнота не визнали ці вибори вільними і справедливими.

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