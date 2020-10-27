Ввечері 26 жовтня у центрі Мінська продовжилася акція на підтримку загальнонаціонального страйку. Силовики намагалися розігнати протест і жорстоко затримували учасників. За даними Радіо Свобода, загалом у Білорусі на протестах 26 жовтня затримали 581 людину, найбільше затриманих у Мінську. Протести у Білорусі тривають із 9 серпня, коли переможцем президентських виборів був оголошений Олександр Лукашенко. Його супротивники вважають результати голосування сфальсифікованими, Європейський союз, Україна та інші країни їх не визнали. Тисячі учасників акцій постраждали від насильства з боку співробітників правоохоронних органів, є загиблі. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода).