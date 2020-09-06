У Білорусі 6 вересня десятки тисяч людей вийшли на чергову акцію протесту, вимагаючи відставки фактичного керівника країни Олександра Лукашенка. На учасників маршу нападали люди в цивільному, зокрема, били їх палицями. Білоруські силовики перекривали центральні вулиці Мінська. (Відео Tut.by та AFP, та білоруської служби Радіо Свобода)