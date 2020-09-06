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06 вересня 2020, Київ 23:38
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Невідомі в масках били людей на мітингу в Білорусі – відео

Невідомі в масках били людей на мітингу в Білорусі – відео
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Невідомі в масках били людей на мітингу в Білорусі – відео

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У Білорусі 6 вересня десятки тисяч людей вийшли на чергову акцію протесту, вимагаючи відставки фактичного керівника країни Олександра Лукашенка. На учасників маршу нападали люди в цивільному, зокрема, били їх палицями. Білоруські силовики перекривали центральні вулиці Мінська. (Відео Tut.by та AFP, та білоруської служби Радіо Свобода)

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