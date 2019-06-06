Українській сили відповіли на обстріли з боку підтримуваних Росією сепаратистів на Донбасі. Як правило, коли на дворі сутеніє – бойовики вдаються до обстрілів українських позицій. Військові полку «Азов» пояснюють, що не відповідати не можуть, адже їхній противник «може знахабніти». Поки ж, за рахунок постійної стабілізаційної роботи українських сил контрольовані Росією сили стали менш агресивними й менш мотивованими, розповіли у коментарі Радіо Свобода бійці «Азову». Раніше голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про «режим тиші» в зоні збройного конфлікту норму «не стріляти у відповідь». Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей. Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях ТКГ у Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.