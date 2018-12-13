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13 Грудень 2018, Київ 19:47
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Представники Константинополя провели перше богослужіння і розповіли про перспективи Об’єднавчого собору – відео

Представники Константинополя провели перше богослужіння і розповіли про перспективи Об’єднавчого собору – відео
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Перша архієрейська літургія, яку очолили екзархи Вселенського патріархату, відбулася в Андріївській церкві Києва, яку відносно нещодавно передали у користування Константинополю. Представник Вселенського Патріархату митрополит Гальський Еммануїл, який також був присутній на богослужінні, зазначив, що у підготовці запланованого на 15 грудня цього року Об’єднавчого собору виникли певні перешкоди, хоча й запевнив, що питання надання українській православній церкві автокефалії є вирішеним. У день Об'єднавчого собору 15 грудня Радіо Свобода проведе Спецефір до надання Україні томосу. Дивіться його на онлайн-платформах в Facebook та YouTube.

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