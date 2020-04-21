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21 квітня 2020, Київ 15:12
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У Борисполі переобладнали неврологічне відділення на інфекційне про всяк випадок (відео)

У Борисполі переобладнали неврологічне відділення на інфекційне про всяк випадок (відео)
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У Борисполі переобладнали неврологічне відділення на інфекційне про всяк випадок (відео)

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У Борисполі, що на Київщині, неврологічне відділення міської лікарні переобладнали під інфекційне відділення. Про це Радіо Свобода розповів директор КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Олександр Щур. Місцеве інфекційне відділення ще з літа 2019 року – на капітальному ремонті. Нині усіх пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19, каже Олександр Щур, з області й району везуть на госпіталізацію в Білу Церкву та у Переяслав (Київська область). Утім, каже керівник, якщо і ці лікарні не зможуть впоратися із напливом хворих, то в Борисполі готові 50 ліжок у лікарні.

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