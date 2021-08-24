«Ми чекаємо з нетерпінням на новий етап співпраці – візиту президента Франції в Україну», – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан привітав колегу та українців із Днем Незалежності.



«Франція прагнула бути разом з Україною з цієї чудової нагоди і виявити через мою присутність тут всю дружбу, яку ми відчуваємо щодо українського народу. Я хотів сьогодні бути тут, у Києві, щоб відзначити не лише нашу дружбу, але й непорушну прихильність незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України» – зазначив Ле Дріан.



Також він додав, що візит президента Франції Емманюеля Макрона до України може відбутися ще до кінця 2021 року. Точної дати візиту міністри не назвали.