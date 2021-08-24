«Ми чекаємо з нетерпінням на новий етап співпраці – візиту президента Франції в Україну», – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан привітав колегу та українців із Днем Незалежності.
«Франція прагнула бути разом з Україною з цієї чудової нагоди і виявити через мою присутність тут всю дружбу, яку ми відчуваємо щодо українського народу. Я хотів сьогодні бути тут, у Києві, щоб відзначити не лише нашу дружбу, але й непорушну прихильність незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України» – зазначив Ле Дріан.
Також він додав, що візит президента Франції Емманюеля Макрона до України може відбутися ще до кінця 2021 року. Точної дати візиту міністри не назвали.
«Франція прагнула бути разом з Україною з цієї чудової нагоди і виявити через мою присутність тут всю дружбу, яку ми відчуваємо щодо українського народу. Я хотів сьогодні бути тут, у Києві, щоб відзначити не лише нашу дружбу, але й непорушну прихильність незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України» – зазначив Ле Дріан.
Також він додав, що візит президента Франції Емманюеля Макрона до України може відбутися ще до кінця 2021 року. Точної дати візиту міністри не назвали.
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