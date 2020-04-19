Чи були пусті найбільші церкви столиці? – відеорепортаж

Великодню ніч у Києві найбільші церкви мали зустріти без вірян через коронавірус. Напередодні свята керівництво держави нібито домовилося із главами трьох конфесій (ПЦУ, УГКЦ та УПЦ (МП) про кранатинні обмеження в храмах. Формально усі церкви погодилися обмежити вхід вірянам і контролювати дотримання ними визначеної дистанції та наявність у них захисних масок. Але не усі столичні храми виконали обіцянку дотримуватся правил карантиниу запровадженого через поширення COVID-19. Хто і як саме порушував карантин – у відеорепортажі Радіо Свобода.