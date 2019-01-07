Оригінал томосу виставили у трапезному храмі Софії Київської (Мала Софія). Охороняють його люди в цивільному, які є співробітниками Державної служби охорони, за словами настоятеля храму. Підійти до документа близько не можна, як і торкатися скла, яке його захищає. Втім, дозволена фото- і відеозйомка. В черзі на відвідини томосу стоять сотні українців, можливість побачити історичний документ в оригіналі вони матимуть нині лише протягом 7 січня, як повідомляє настоятель храму отець Петро. Потім церковне керівництво буде вирішувати, де його зберігати. Можливо, буде зроблена копія, зазначає отець Петро.