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07 Січень 2019, Київ 17:32
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Українці вишукувались у величезну чергу, аби побачити оригінал томосу – відео

Українці вишукувались у величезну чергу, аби побачити оригінал томосу – відео
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Оригінал томосу виставили у трапезному храмі Софії Київської (Мала Софія). Охороняють його люди в цивільному, які є співробітниками Державної служби охорони, за словами настоятеля храму. Підійти до документа близько не можна, як і торкатися скла, яке його захищає. Втім, дозволена фото- і відеозйомка. В черзі на відвідини томосу стоять сотні українців, можливість побачити історичний документ в оригіналі вони матимуть нині лише протягом 7 січня, як повідомляє настоятель храму отець Петро. Потім церковне керівництво буде вирішувати, де його зберігати. Можливо, буде зроблена копія, зазначає отець Петро.

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