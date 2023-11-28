Аби вижити – люди робили оладки з трави, варили кашу з лободи, а зимою збирали у полях мерзлу картоплю. Під час блокади Чернігова у березні 2022 Паша Сидоренко і сама відчула що це, коли немає їжі. Своїми спогадами про ті події, а також спогадами батьків про Голодомор 32-33 років вона поділилась з Радіо Свобода.
«У 33-му хотіли усіх знищити голодом, а тепер те саме повторюється»: жителька Чернігова про облогу міста та спогади її батьків про Голодомор
Не думала, що дізнається що таке голод, але під час блокади Чернігова навесні 2022 згадала всі батьківські спогади про Голодомор. Її родина з півночі Чернігівщини: невеличке село майже біля кордону із Білоруссю під час голоду 32-33 років померла ледь не на половина населення села, переказували батьки.