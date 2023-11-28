«У 33-му хотіли усіх знищити голодом, а тепер те саме повторюється»: жителька Чернігова про облогу міста та спогади її батьків про Голодомор

Аби вижити – люди робили оладки з трави, варили кашу з лободи, а зимою збирали у полях мерзлу картоплю. Під час блокади Чернігова у березні 2022 Паша Сидоренко і сама відчула що це, коли немає їжі. Своїми спогадами про ті події, а також спогадами батьків про Голодомор 32-33 років вона поділилась з Радіо Свобода.