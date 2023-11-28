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«У 33-му хотіли усіх знищити голодом, а тепер те саме повторюється»: жителька Чернігова про облогу міста та спогади її батьків про Голодомор

«У 33-му хотіли усіх знищити голодом, а тепер те саме повторюється»: жителька Чернігова про облогу міста та спогади її батьків про Голодомор
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«У 33-му хотіли усіх знищити голодом, а тепер те саме повторюється»: жителька Чернігова про облогу міста та спогади її батьків про Голодомор

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Не думала, що дізнається що таке голод, але під час блокади Чернігова навесні 2022 згадала всі батьківські спогади про Голодомор. Її родина з півночі Чернігівщини: невеличке село майже біля кордону із Білоруссю під час голоду 32-33 років померла ледь не на половина населення села, переказували батьки.

Аби вижити – люди робили оладки з трави, варили кашу з лободи, а зимою збирали у полях мерзлу картоплю. Під час блокади Чернігова у березні 2022 Паша Сидоренко і сама відчула що це, коли немає їжі. Своїми спогадами про ті події, а також спогадами батьків про Голодомор 32-33 років вона поділилась з Радіо Свобода.

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