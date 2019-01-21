Чому «кіборг» Небір досі на фронті?

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«Кіборг» Володимир Небір до останнього обороняв Донецький аеропорт, а після підриву терміналу рятував поранених побратимів. До Майдану Володимир не хотів служити в армії, хоча і був студентом Військового інституту. Однак, під час Революції гідності Небір став парамедиком, а з початком війни одним із перших пішов захищати країну. Крім двох ротацій у Донецькому аеропорту Володимир Небір обороняв Водяне і Опитне. У свої 26 років Володя знає як це воно воювати із ворогом і смертю, втрачати побратимів і миттєво дорослішати.



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