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11 березня 2021, Київ 10:27
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Чорнобиль – Фукусіма. Як українці прийшли на допомогу японцям (відео)

Чорнобиль – Фукусіма. Як українці прийшли на допомогу японцям (відео)
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Чорнобиль – Фукусіма. Як українці прийшли на допомогу японцям (відео)

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Радіо Свобода взяло інтерв’ю в українців, які допомагали Японії приборкати Фукусіму

Після аварії Фукусіми японці збирали по всьому світі найкращих фахівців, які знаються на радіації і ядерних катастрофах. Серед них було чимало українців із досвідом ліквідації й вивчення наслідків Чорнобиля. Саме вони навчали японців, як допомагати постраждалим від радіації, як захищати від неї персонал і як спрогнозувати зміни довкілля після аварії. Радіо Свобода взяло інтерв’ю в українців, які допомагали Японії приборкати Фукусіму.

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