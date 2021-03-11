Після аварії Фукусіми японці збирали по всьому світі найкращих фахівців, які знаються на радіації і ядерних катастрофах. Серед них було чимало українців із досвідом ліквідації й вивчення наслідків Чорнобиля. Саме вони навчали японців, як допомагати постраждалим від радіації, як захищати від неї персонал і як спрогнозувати зміни довкілля після аварії. Радіо Свобода взяло інтерв’ю в українців, які допомагали Японії приборкати Фукусіму.