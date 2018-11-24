У Чорнобильській зоні відкрили «нічний клуб» – відео

У Чорнобильській зоні відкрили digital-скульптуру ARTEFACT, що нагадує атмосферу нічного клубу своєю атмосферою. Інтерактивну цифрову скульптуру, присвячену проблемам інформаційної доби, посередині покинутого міста Прип’ять у Чорнобильській зоні відчуження презентували її співавтори – українські та французькі митці. Місто яке відселили внаслідок ядерної катастрофи, наповнили незвичні для нього кольори і ритми. Після Прип’яті інсталяція, яка отримала назву ARTEFACT, вирушить світом, і разом з нею організатори «повезуть» майстер-класи, лекції та публічні дискусії, присвячені інформаційній безпеці, медіа-грамотності, протидії фейкам.