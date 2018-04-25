Вони робили свою роботу у нереальних полях радіації. Знали, з чим мають справу, і знали, що з ними після цього буде. Й за деякі операції, що врятували у ту ніч світ від набагато жахливіших наслідків, заплатили життям. Працівники Чорнобильської атомної. Зміна. «П’ята» і «друга». Ніч і ранок. Це люди, яким 26 квітня 1986-го довелося першими ліквідувати наслідки аварії – тоді, коли світ про неї ще не знав. Про це не прийнято було писати у радянських газетах – адже персонал назвали винним в тому, що сталося, а отже, і геройських вчинків він «робити не міг». Але і через 30 років те, що відбувалося тоді в середині четвертого блоку, залишається у тіні. Радіо Свобода представляє фільм «Чорнобиль. Моя зміна». Це історія про відповідальність – усвідомлену, важку і самовбивчу.