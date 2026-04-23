Чорнобиль: окупація в 2022, аварія 1986. Працівниця ЧАЕС побачила свій дім через 40 років (відео)

Колишня жителька Прип’яті Клавдія Омельченко вперше за 40 років разом із кореспондентами Радіо Свобода вирушила до рідного дому. Вона пам’ятає свою адресу – Лесі Українки, 6; квартира 32 – і день, коли їх евакуювали після аварії на Чорнобильській АЕС.

Людям сказали взяти речі на кілька днів, але додому вони більше не повернулися. Як покидала місто, як втратила друзів і можливість мати дітей, і чому, попри все, повернулася працювати у Чорнобиль Клавдія розповіла, ніби це відбулося вчора. Навіть під час російської окупації у 2022 році вона не виїхала, бо каже: її Батьківщина – тут.

