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Менш численна українська армія має свої переваги над російськими військами (відео)

Менш численна українська армія має свої переваги над російськими військами (відео)
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Менш численна українська армія має свої переваги над російськими військами (відео)

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За експертними оцінками, Росія зібрала біля кордонів України близько 127 тисяч військовослужбовців. У разі вторгнення українські військові перебуватимуть у меншості, і деякі західні експерти вважають, що київські сили можуть бути швидко розгромлені. Але українські аналітики вказують на практичний досвід та деякі ресурси, зокрема обладнання, надане західними державами, які роблять Україну сильнішою державою, ніж може здатися.

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