Троє людей загинуло, ще троє – отримали поранення і зараз перебувають у лікарнях після нічного ракетного обстрілу в місті Чугуєві Харківської області. На Чугуїв ворог випустив 4 ракети. Загинули троє людей – одна з ракет поцілила в двоповерховий багатоквартирний будинок у центрі міста. Від удару обвалився повністю під’їзд будинку. З-під завалів рятувальники дістали трьох загиблих – це подружжя та їхній сусід. Ще трьох людей доправили до лікарні. Ще одна ракета впала прямо на шкільному подвір’ї, пошкодила школу. Ще одна влучила в магазин будівельних матеріалів. Одна з ракет – впала людям на город. Утворилася воронка діаметром до 14 метрів. Ще й зараз рятувальники розбирають завали.