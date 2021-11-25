Основне завдання операції – не допустити ймовірного прориву мігрантів на територію України. Разом з тим кордон на Чернігівщині один із можливих напрямків, за твердженням української розвідки, звідки може розпочатися відкрите російське вторгнення. Що думають люди про російське вторгнення у прикордонних селах та до чого готуються прикордонники в пункті пропуску Нові Яриловичі?