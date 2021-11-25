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«Я думала, що вже танки пішли». Чи бояться війни на кордоні з Білоруссю? (відео)

«Я думала, що вже танки пішли». Чи бояться війни на кордоні з Білоруссю? (відео)
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«Я думала, що вже танки пішли». Чи бояться війни на кордоні з Білоруссю? (відео)

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На кордоні з Білоруссю триває спецоперація «Полісся». У ній задіяно понад 8 тисяч прикордонників, нацгвардійців, поліцейських та інших силових структур.

Основне завдання операції – не допустити ймовірного прориву мігрантів на територію України. Разом з тим кордон на Чернігівщині один із можливих напрямків, за твердженням української розвідки, звідки може розпочатися відкрите російське вторгнення. Що думають люди про російське вторгнення у прикордонних селах та до чого готуються прикордонники в пункті пропуску Нові Яриловичі?

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