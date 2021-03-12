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12 березня 2021, Київ 17:12
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Чи дотримуються режиму тиші на Донбасі? – відео

Чи дотримуються режиму тиші на Донбасі? – відео
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Чи дотримуються режиму тиші на Донбасі? – відео

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Штаб Операції об’єднаних сил на Донбасі щодня звітує про обстріли з боку контрольованих Росією збройних формувань. Вздовж лінії розмежування, а це понад 400 кілометрів, по позиціях збройних сил «прилітає» все: від стрілецького озброєння до артилерії. Репортаж Радіо Свобода з-під Авдіївки.

Та чи можна говорити про загострення на Донбасі і з чим пов’язують бойові дії безпосередньо бійці в окопах? І чи готується Київ до масштабних бойових дій?

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