Та чи можна говорити про загострення на Донбасі і з чим пов’язують бойові дії безпосередньо бійці в окопах? І чи готується Київ до масштабних бойових дій?
Чи дотримуються режиму тиші на Донбасі? – відео
Штаб Операції об’єднаних сил на Донбасі щодня звітує про обстріли з боку контрольованих Росією збройних формувань. Вздовж лінії розмежування, а це понад 400 кілометрів, по позиціях збройних сил «прилітає» все: від стрілецького озброєння до артилерії. Репортаж Радіо Свобода з-під Авдіївки.
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
Віталій Портников
Санкції проти Коломойського: деолігархізація України по-американськи
-
-
-
Ігор Роздобудько
Князі часів України-Русі були бородаті чи вусаті?
-
-
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ