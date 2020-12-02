У селі Нехаївка Коропського району Чернігівської області через ковід та смерть лікаря люди почали бити на сполох. Вони запевняють, що в селі хворіє кожен другий. Попередньо – пневмонія. Однак тест на COVID-19 їм ніхто не робить. До того ж обстежитися в районі вони не можуть, бо не мають сімейного лікаря. «Якщо захворів у Нехаївці – їдь у Короп (районний центр – ред.). Там одразу запитують, а хто твій сімейний лікар. А наш сімейний лікар уже на могилках. Поховали. Від ковіда», – кажуть місцеві. Як виглядає сільська медицина під час пандемії – у відеорепортажі Радіо Свобода.