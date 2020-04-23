Британський вірусолог про небезпеку другої хвилі коронавірусу – відео
Доктор Мухаммад Мунір, британський вірусолог із Ланкастерського університету, каже, що урядам та медикам потрібно мати більше інформації перед тим, як прийняти рішення про послаблення карантину. В інтерв’ю балканській службі Радіо Свобода він каже, що друга хвиля коронавірусу може бути більш небезпечною, ніж перша.
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