У Лаврові, що на Старосамбірщині Львівської області, бракне місць для хворих на COVID-19. В лікарні обіцяють на днях відкрити відділення зі ще 50 місцями. Тим часом, кажуть, що в лікарні бракує кисню. За добу лікарі застосовують понад 20 балонів об’ємом 1500 літрів кожен, а щоб добратися до лікарні, треба проїхати понад десяток кілометрів розбитою вщент дорогою. Як лікують COVID-19 на Львівщині і чому бракне місць? Про це у репортажі Радіо Свобода.