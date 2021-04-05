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05 квітня 2021, Київ 22:29
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Хворі на COVID-19 лежать в коридорах. Місць немає (відео)

Хворі на COVID-19 лежать в коридорах. Місць немає (відео)
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Хворі на COVID-19 лежать в коридорах. Місць немає (відео)

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Тільки-но одних пацієнтів виписують, одразу ж прибувають нові. Ліжко-місця довелося облаштувати і в коридорі.

У Лаврові, що на Старосамбірщині Львівської області, бракне місць для хворих на COVID-19. В лікарні обіцяють на днях відкрити відділення зі ще 50 місцями. Тим часом, кажуть, що в лікарні бракує кисню. За добу лікарі застосовують понад 20 балонів об’ємом 1500 літрів кожен, а щоб добратися до лікарні, треба проїхати понад десяток кілометрів розбитою вщент дорогою. Як лікують COVID-19 на Львівщині і чому бракне місць? Про це у репортажі Радіо Свобода.

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