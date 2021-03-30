Всесвітня організація охорони здоров’я виступила з терміновим закликом до заможніших країн світу поділитися вакцинами від COVID-19 із біднішими країнами; президент Росії Володимир Путін сподівається, що зможе подорожувати більше після того, як прийняв щеплення; Британія починає знімати суворі карантинні обмеження; світовий туризм оцінює свої збитки за 2020 рік більш ніж у 4 трильйони доларів США. (Джерела: AP, RFE/RL, Reuters)