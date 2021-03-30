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30 березня 2021, Київ 13:29
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Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео

Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео
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Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео

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Всесвітня організація охорони здоров’я виступила з терміновим закликом до заможніших країн світу поділитися вакцинами від COVID-19 із біднішими країнами; президент Росії Володимир Путін сподівається, що зможе подорожувати більше після того, як прийняв щеплення; Британія починає знімати суворі карантинні обмеження; світовий туризм оцінює свої збитки за 2020 рік більш ніж у 4 трильйони доларів США. (Джерела: AP, RFE/RL, Reuters)

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