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07 квітня 2021, Київ 14:08
Відео

«Більше надходить молоді» – лікар «ковідної» лікарні у Львові (відео)

«Більше надходить молоді» – лікар «ковідної» лікарні у Львові (відео)
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«Більше надходить молоді» – лікар «ковідної» лікарні у Львові (відео)

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У львівській лікарні швидкої допомоги станом на 6 квітня найбільша заповненість ліжко-місць із хворими на COVID-19.

За словами медиків, в лікарні 533 хворих. І ситуація не покращується, а, навпаки, погіршується. Щодня надходить більше пацієнтів, ніж одужує. Медична система працює на межі, а хворі просять берегти себе і людей навколо, адже вірус нині, за словами медиків, «косить» молодь. Репортаж Радіо Свобода з одного з найбільших «ковідних» відділень Львова.

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