За словами медиків, в лікарні 533 хворих. І ситуація не покращується, а, навпаки, погіршується. Щодня надходить більше пацієнтів, ніж одужує. Медична система працює на межі, а хворі просять берегти себе і людей навколо, адже вірус нині, за словами медиків, «косить» молодь. Репортаж Радіо Свобода з одного з найбільших «ковідних» відділень Львова.