Сьогодні, 10 січня, виповнюється 85 років президентові України 1991–1994 років Леоніду Кравчуку. Хтось називає його і «батьком української незалежності», і одним з ліквідаторів «тюрми народів» СРСР, а хтось, навпаки, – «гальмом української незалежності». Його звинувачують як у передачі значної частини Чорноморського флоту Росії, так і в гіперінфляції та в інших проблемах 1990-х років. Про нього розповідають анекдоти, але і сам Леонід Кравчук гострий на слово: безліч його висловів стали крилатими. Причому деякі його заяви, навіть сказані в один і той же час, суперечать одна одній. Радіо Свобода зібрало найвідоміші та найяскравіші цитати першого (з моменту відновлення незалежності України) українського президента.