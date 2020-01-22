Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Віталію Григор’єву – «кіборгу» з інвалідністю першої групи, якому в останні дні оборони Донецького аеропорту вибухом міни ледве не відірвало ноги. Його підозрюють у вбивстві, вчиненому при перевищенні меж необхідної оборони, а також при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця. Ветеран війни працює інженером лісового господарства. На початку січня під час затримання чотирьох браконьєрів та після попереджувальних пострілів Григор’єв вистрілив по машині, яка намагалася його переїхати. Водій отримав вогнепальне поранення грудної клітини та помер на місці. Херсонський міський суд відхилив клопотання прокурора про застосування цілодобового домашнього арешту Григор’єву та обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 17 березня. На засідання «кіборга» прийшли підтримати побратими з різних куточків України. Наступного дня у суді розглянуть клопотання про відсторонення лісівника від займаної посади.