16 липня – 30 років ухвалення Декларації про державний суверенітет України. Розповідаємо як приймалася Декларація, яким був контекст її ухвалення, чому за неї голосували разом і демократи, і комуністи, а також як це вплинуло на наближення розпаду СРСР і здобуття незалежності Україною.