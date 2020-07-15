«Перший цвях в домовину СРСР»: 30 років Декларації про державний суверенітет України (відео)
16 липня – 30 років ухвалення Декларації про державний суверенітет України. Розповідаємо як приймалася Декларація, яким був контекст її ухвалення, чому за неї голосували разом і демократи, і комуністи, а також як це вплинуло на наближення розпаду СРСР і здобуття незалежності Україною.
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