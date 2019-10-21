Нещодавно Львівський окружний адмінсуд своїм рішенням зобов’язав Андріївську сільраду Буського району Львівської області змінити на Мармузовицьку. У 2016 році Верховна Рада Постановою про перейменування деяких населених пунктів перейменувала село Андріївка на Мармузовичі (перша письмова згадка про село у 1470 році і до 1630-го). Інститут національної пам’яті, який подав перелік населених пунктів, пояснив це тим, що «І.М. Андреєв – перший директор МТС у селі Ферлеївці Львівської області в 1939 році. На честь нього у 1946 році Ферлеївку перейменовано на Андріївку». Селяни одразу ж запротестували. І сьогодні вони домагаються, щоб Мармузовичі перейменували на Андріївку – на честь святого Андрія Первозванного.