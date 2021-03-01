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01 березня 2021, Київ 17:44
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На адмінкордоні з Кримом запустили прапор України з посланнями для кримчан – відео

На адмінкордоні з Кримом запустили прапор України з посланнями для кримчан – відео
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На адмінкордоні з Кримом запустили прапор України з посланнями для кримчан – відео

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Українські активісти 28 лютого на адмінкордоні в Херсонській області запустили в сторону анекосованого Росією Криму прапор України з посланнями для кримчан.

Акція присвячена Дню опору російської окупації півострова. Один з координаторів акції Ісмаїл Рамазанов розповів, що прапор до цього на кілька днів розмістили в «Кримському будинку» в Києві. Всі охочі, діти і дорослі, військові приходили і писали побажання і звернення до кримчан, які продовжують проживати на території півострова. Сам прапор розміром 20 на 6 метрів пошила переселенка і волонтерка з Краматорська Оксана Муравльова. Прапор запустили в Крим на повітряних кулях з Каланчака.

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