Акція присвячена Дню опору російської окупації півострова. Один з координаторів акції Ісмаїл Рамазанов розповів, що прапор до цього на кілька днів розмістили в «Кримському будинку» в Києві. Всі охочі, діти і дорослі, військові приходили і писали побажання і звернення до кримчан, які продовжують проживати на території півострова. Сам прапор розміром 20 на 6 метрів пошила переселенка і волонтерка з Краматорська Оксана Муравльова. Прапор запустили в Крим на повітряних кулях з Каланчака.