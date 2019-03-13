На переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які проходять у Мінську, українська делегація виступила з вимогою про включення у мандат переговорів проблеми відновлення українського суверенітету над окупованими Росією Кримом та Севастополем, а також ліквідації «ДНР» і «ЛНР». Про це після засіданні Радіо Свобода розповіли офіційний представник голова делегації України у ТКГ Євген Марчук та учасник переговорів у політичній підгрупі Олександр Моцик. Переговори у Мінську тривали сім годин, вони були важкими, під час дискусії представники Росії навіть хотіли залишити кімнату, повідомив Євген Марчук. Делегати від Росії на поступки не йшли, а українці загострювали переговорний процес нагальними питаннями.