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13 Березень 2019, Київ 23:58
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Україна у Мінську вимагає відновити свій суверенітет – відео

Україна у Мінську вимагає відновити свій суверенітет – відео
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На переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які проходять у Мінську, українська делегація виступила з вимогою про включення у мандат переговорів проблеми відновлення українського суверенітету над окупованими Росією Кримом та Севастополем, а також ліквідації «ДНР» і «ЛНР». Про це після засіданні Радіо Свобода розповіли офіційний представник голова делегації України у ТКГ Євген Марчук та учасник переговорів у політичній підгрупі Олександр Моцик. Переговори у Мінську тривали сім годин, вони були важкими, під час дискусії представники Росії навіть хотіли залишити кімнату, повідомив Євген Марчук. Делегати від Росії на поступки не йшли, а українці загострювали переговорний процес нагальними питаннями.

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