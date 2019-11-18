Депутат литовського парламенту, автор резолюції ПАРЄ щодо звільнення «в’язнів Кремля» Емануеліс Зінгеріс зустрівся 18 листопада у Києві у складі литовської делегації зі звільненими з російських тюрем українцями Павлом Грибом, Олександром Кольченком, Едемом Бекіровим та Володимиром Балухом. Він висловив намір ініціювати запровадження персональних санкцій щодо суддів та прокурорів, що займаються фабрикуванням справ в анексованому Криму, через включення їх до «списків Магнітського».