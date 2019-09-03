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03 Вересень 2019, Київ 23:13
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Разумков і Веніславський про обмеження депутатської недоторканності – відео

Разумков і Веніславський про обмеження депутатської недоторканності – відео
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Спікер парламенту Дмитро Разумков та представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський прокоментували обмеження депутатської недоторканності після засідання Верховної Ради. Парламент обмежив недоторканність народних депутатів України з 1 січня 2020 року. Рішення підтримали 373 народні депутати при 300 необхідних. Законопроєкт про обмеження депутатської недоторканності був зареєстрований у парламенті попереднього скликання п’ятим президентом Петром Порошенком. Він пропонує виключити зі статті 80-ї Конституції України положення, яке гарантує парламентарям депутатську недоторканність і неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності без належної згоди Верховної Ради.

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