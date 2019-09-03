Спікер парламенту Дмитро Разумков та представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський прокоментували обмеження депутатської недоторканності після засідання Верховної Ради. Парламент обмежив недоторканність народних депутатів України з 1 січня 2020 року. Рішення підтримали 373 народні депутати при 300 необхідних. Законопроєкт про обмеження депутатської недоторканності був зареєстрований у парламенті попереднього скликання п’ятим президентом Петром Порошенком. Він пропонує виключити зі статті 80-ї Конституції України положення, яке гарантує парламентарям депутатську недоторканність і неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності без належної згоди Верховної Ради.