Реакція депутатів на санкції проти «каналів Медведчука» (відео)

Реакція народних депутатів України на санкції проти «каналів Медведчука». Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака, а також восьми юридичних осіб: це телеканали «112 Україна», NewsOne, Zik, а також регіональні мовники каналу «112 Україна». Соратник проросійського політика Віктора Медведчука, Козак, є власником телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik. Українські провайдери почали вимикати телеканали.