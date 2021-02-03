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03 лютого 2021, Київ 13:56
Мультимедіа

Реакція депутатів на санкції проти «каналів Медведчука» (відео)

Реакція народних депутатів України на санкції проти «каналів Медведчука». Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака, а також восьми юридичних осіб: це телеканали «112 Україна», NewsOne, Zik, а також регіональні мовники каналу «112 Україна». Соратник проросійського політика Віктора Медведчука, Козак, є власником телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik. Українські провайдери почали вимикати телеканали.

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