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29 Серпень 2019, Київ 16:17
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Депутати нового скликання вшанували пам’ять загиблих в Іловайську перед присягою – відео

Депутати нового скликання вшанували пам’ять загиблих в Іловайську перед присягою – відео
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Новообрані народні депутати поклали квіти до Стіни пам’яті біля Михайлівського собору в центрі Києва. Перед складанням присяги у Верховній Раді вони вшанували пам’ять загиблих в Іловайську. П’ять років тому після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом на Донбасі. Бойовики і кадрові російські військові обстріляли коридор, через який за домовленістю мали виходити українські бійці. За офіційними даними, загинуло 366 українських військових, 429 зазнали поранень різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон. Вшанувати пам’ять загиблих прийшли народні обранці від «Слуги народу», партії «Голос», п’ятий президент України Петро Порошенко та інші.

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