Реставрація одеської пам’ятки архітектури «Будинку Руссова» виконана приблизно до половини – станом на листопад 2018 року будівельники укріпили фундаменти будівлі та конструкційну частину і встановили каркас для купола. Продовжуються роботи з укріплення центрального отвору, наступним етапом буде відновлення фасаду. В компанії «Укрспецпроект», яка виконує реставраційні роботи, кажуть, що ліпнина на будівлі вже не була аутентичною – в 1970-і роки будівлю реставрували. Проте фігури обіцяють не міняти, а знову ж таки відновлювати. Реставрацію розпочали в червні 2018 року, а закінчити обіцяють до вересня 2019 року. Загальний бюджет будівельних робіт, які виконуються за рахунок місцевого бюджету, – 200 мільйонів гривень. Із 2006 року будинок пережив щонайменше чотири великих пожежі. Право власності на нього досі оскаржується в українських судах – одеська міська рада судиться із бізнес-структурами бізнесмена Руслана Тарпана.