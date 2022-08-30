Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився за повну візову заборону для громадян Росії на поїздки до Шенгенської зони. В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода в Празі, Чехія, де відбувається зустріч глав європейських дипломатій, Кулеба сказав, що громадяни Росії несуть відповідальність за війну проти України і повинні бути покарані у візовому плані. Він також прокоментував очікування від поїздки місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, де через дії Росії «може статися катастрофа на шталт Чорнобильської». Дмитро Кулеба спрогнозував, коли Україна, отримавши у червні статус країни-кандидата на членство в ЄС, може розпочати переговори про саме членство, і сказав, що для отримання членства в НАТО Київ вже не буде домагатися Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ). Міністр Кулеба також прокоментував, що буде вважатися перемогою України у війні проти Росії.