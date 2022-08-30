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Перемога у війні, членство у ЄС та НАТО і Європа без росіян. Інтерв'ю з Дмитром Кулебою (відео)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився за повну візову заборону для громадян Росії на поїздки до Шенгенської зони. В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода в Празі, Чехія, де відбувається зустріч глав європейських дипломатій, Кулеба сказав, що громадяни Росії несуть відповідальність за війну проти України і повинні бути покарані у візовому плані. Він також прокоментував очікування від поїздки місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, де через дії Росії «може статися катастрофа на шталт Чорнобильської». Дмитро Кулеба спрогнозував, коли Україна, отримавши у червні статус країни-кандидата на членство в ЄС, може розпочати переговори про саме членство, і сказав, що для отримання членства в НАТО Київ вже не буде домагатися Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ). Міністр Кулеба також прокоментував, що буде вважатися перемогою України у війні проти Росії.

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    Ростислав Хотин

    Працював кореспондентом агентства Reuters у Києві, на Всесвітній службі «Бі-Бі-Сі» в Лондоні, кореспондентом телеканалу «1+1» та агенції УНІАН у Брюсселі, а нині – редактор Радіо Свобода в Празі.

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