Герой України Василь Тарасюк: бій з російським танком і захоплення нових позицій

Вогнева дуель: українець підбив російський танк Т-72. Василь Тарасюк (позивний «Тайфун») - наймолодший Герой України. Ексклюзивне відео: що відбувалося на передовій в 2017? Запеклі бої на Донбасі: як українські військові обороняли позиції під артилерійським вогнем? Що робили в Україні російські танки та снайпери? Російські військові, бойовики «ДНР» і «ЛНР» проти української армії на Донбасі. Обстріли українських позицій з градів і мінометів. Війна Росії та України.