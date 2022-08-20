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«Вони «звільнили» мене від дому, чоловіка і життя» (відео)

«Вони «звільнили» мене від дому, чоловіка і життя» (відео)
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«Вони «звільнили» мене від дому, чоловіка і життя» (відео)

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12 серпня російські війська вдарили по селищу Іванівка: загинули троє мирних жителів. Серед убитих – переселенець з Єнакієвого Олексій.

Він із дружиною та донькою не пішов на співпрацю з угрупованням «ДНР» і 2014 року виїхав будувати нове життя на підконтрольну владі України територію Донецької області. З початком нового витка бойових дій родина виїхала до Вінницької області, проте згодом повернулася до Іванівки. Олексій загинув у віці 39 років. Удова Неля згадує, що чоловік мав золоті руки, його цінували та поважали. Без батька зростатиме 11-річна Ліза. Батько навчив її падати на землю під час обстрілу, того дня це і врятувало дитині життя.

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