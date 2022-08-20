Він із дружиною та донькою не пішов на співпрацю з угрупованням «ДНР» і 2014 року виїхав будувати нове життя на підконтрольну владі України територію Донецької області. З початком нового витка бойових дій родина виїхала до Вінницької області, проте згодом повернулася до Іванівки. Олексій загинув у віці 39 років. Удова Неля згадує, що чоловік мав золоті руки, його цінували та поважали. Без батька зростатиме 11-річна Ліза. Батько навчив її падати на землю під час обстрілу, того дня це і врятувало дитині життя.