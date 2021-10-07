Волонтери з Краматорська за підтримки київських громадських діячів та політичної партії «Європейська солідарність» виготовили прапор для запуску над окупованим Кримом. У Краматорську на Донеччині український і кримськотатарський стяги зшили між собою, а зверху на них розташували портрет ув’язненого кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла. Розміри стягу – 25 метрів на 6 метрів. Зшивала прапори жителька Краматорська, переселенка з Ясинуватої Оксана Муравльова. Їй допомагали містяни.