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«Крим повернеться додому»: на Донбасі виготовили стяг, який запустять над окупованим півостровом (відео)

«Крим повернеться додому»: на Донбасі виготовили стяг, який запустять над окупованим півостровом (відео)
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«Крим повернеться додому»: на Донбасі виготовили стяг, який запустять над окупованим півостровом (відео)

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Прапор планують запустити над окупованим Кримом у 20-х числах жовтня або з КПП «Каланчак», або з КПП «Чонгар».

Волонтери з Краматорська за підтримки київських громадських діячів та політичної партії «Європейська солідарність» виготовили прапор для запуску над окупованим Кримом. У Краматорську на Донеччині український і кримськотатарський стяги зшили між собою, а зверху на них розташували портрет ув’язненого кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла. Розміри стягу – 25 метрів на 6 метрів. Зшивала прапори жителька Краматорська, переселенка з Ясинуватої Оксана Муравльова. Їй допомагали містяни.

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