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Як безпілотники допомагають Україні відбивати атаку Росії | Донбас Реалії (відео)

Як безпілотники допомагають Україні відбивати атаку Росії | Донбас Реалії (відео)
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Як безпілотники допомагають Україні відбивати атаку Росії | Донбас Реалії (відео)

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Російські танки під прицілом українських безпілотників. Байрактор проти Орлана. Що на озброєнні в України та Росії? Ударні безпілотники, цивільні дрони – як українська армія використовує БПЛА на фронті? Які найефективніші? Яких дронів не вистачає українським військовим? Як безпілотники допомагають знищувати російську військову техніку? Яка українська артилерія використовується на передовій? Як російська армія протистоїть українським дронам?

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