Донецьк 2021: жителі «ДНР» показали як і навіщо їздять в Росію

Ексклюзив: репортаж з Донецька. На що «Русский мир» перетворив Донецьк? Як росіяни ставляться до українців? Як з «ДНР» та «ЛНР» добираються до Росії?

Шопінг-тури та російські паспорти: що ще мешканці окупованого Донбасу роблять в Ростові? Ціни в Ростові та в Донецьку: де дорожче? Що відбувається в Ростові сьогодні?