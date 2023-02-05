Що чекає на радянські танки?
Підготовка наступу: як українську армію змінять західні танки?
Випуски
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18:00, 29 січня 2023
Як українська армія випереджає російську армію на полі бою?
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18:00, 22 січня 2023
Наступ ЗСУ: західна бронетехніка змінить тактику української армії? | Донбас Реалії
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18:00, 22 січня 2023
Наступ ЗСУ: західна бронетехніка змінить тактику української армії? | Донбас Реалії
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18:00, 15 січня 2023
Як білоруси в Україні воюють проти Росії? | Донбас Реалії
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18:00, 01 січня 2023
Що чекає Росію після поразки у війні з Україною? | Донбас Реалії
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18:00, 25 грудня 2022
Де розгорнуться основні бої Росії з Україною у 2023? | Донбас Реалії
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Рудольф Медведь
«Кримська армія»: снайпери Аксьонова з гвинтівками Лобаєва
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