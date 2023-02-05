Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Донбас Реалії ТБ

Підготовка наступу: як українську армію змінять західні танки?

Підготовка наступу: як українську армію змінять західні танки?
Embed
Підготовка наступу: як українську армію змінять західні танки?

No media source currently available

0:00 0:28:17 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Основні бойові західні танки для ЗСУ. Які переваги дадуть європейські Leopard 2 та американські Abrams українській армії? Чи зможе російська армія стримати тиск нової української техніки? Як нові танки вплинуть на бої з Росією?

Що чекає на радянські танки?

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG