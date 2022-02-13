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Загострення у Чорному морі: чи чекають російську армію на півдні України?

Загострення у Чорному морі: чи чекають російську армію на півдні України?
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Загострення у Чорному морі: чи чекають російську армію на півдні України?

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Російські кораблі у Чорному морі: навчання чи Росія готує вторгнення на південь України? До чого призведе морська блокада?

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Під ударом може опинитись Одеса. Що відбувається на узбережжі?
Перекидання російської військової техніки та російських військових до українського кордону продовжується. Путін наважився атакувати Україну?

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