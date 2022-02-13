Під ударом може опинитись Одеса. Що відбувається на узбережжі?
Перекидання російської військової техніки та російських військових до українського кордону продовжується. Путін наважився атакувати Україну?
Загострення у Чорному морі: чи чекають російську армію на півдні України?
Під ударом може опинитись Одеса. Що відбувається на узбережжі?
Випуски
-
18:00, 06 лютого 2022
Росія ввела до Білорусі рекордну кількість військ | Донбас Реалії
-
18:00, 30 січня 2022
Як Україна зможе відбити напад Росії? | Донбас Реалії
-
-
-
18:00, 16 січня 2022
Росія візьметься за Україну після Казахстану? | Донбас Реалії
-
18:00, 02 січня 2022
Донбас та Росія: чого бояться у 2022 по обидва боки кордону? | Донбас Реалії
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
Андрій Любка
Час працює на Україну: чому зараз «вже не 2014 рік»
-
-
-
-
-
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ