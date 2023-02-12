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Як російська армія намагається продавлювати оборону ЗСУ | Донбас Реалії

Як російська армія намагається продавлювати оборону ЗСУ | Донбас Реалії
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Як російська армія намагається продавлювати оборону ЗСУ | Донбас Реалії

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Російські військові активізувалися на Донбасі. Російська армія намагається просуватися вперед відразу на кількох напрямках. На штурм йде піхота і зазнає величезних втрат.

Чим відповідає Україна? Як українська армія стримує навалу? Що відбувається на фронті сьогодні? Як Росія приховує свої втрати в Україні?

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