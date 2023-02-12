Чим відповідає Україна? Як українська армія стримує навалу? Що відбувається на фронті сьогодні? Як Росія приховує свої втрати в Україні?
Як російська армія намагається продавлювати оборону ЗСУ | Донбас Реалії
Випуски
-
18:00, 05 лютого 2023
Підготовка наступу: як українську армію змінять західні танки | Донбас Реалії
-
18:00, 29 січня 2023
Як українська армія випереджає російську армію на полі бою?
-
18:00, 22 січня 2023
Наступ ЗСУ: західна бронетехніка змінить тактику української армії? | Донбас Реалії
-
18:00, 22 січня 2023
Наступ ЗСУ: західна бронетехніка змінить тактику української армії? | Донбас Реалії
-
18:00, 15 січня 2023
Як білоруси в Україні воюють проти Росії? | Донбас Реалії
-
18:00, 01 січня 2023
Що чекає Росію після поразки у війні з Україною? | Донбас Реалії