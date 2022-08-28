Що відбудеться на фронті найближчим часом? Як зміниться війна восени? Танки, артилерія, авіаудари: українська армія тримає оборону Донбасу. Зброя ЗСУ. Російська армія заганяє до армії жителів окупованих територій. Як відбувається примусова мобілізація в угрупованнях «ДНР» та «ЛНР»? Що застосовує Росія проти України?