Війна з Росією знову зміниться: що зміцнить українську оборону? | Донбас Реалії (відео)
Що відбудеться на фронті найближчим часом? Як зміниться війна восени? Танки, артилерія, авіаудари: українська армія тримає оборону Донбасу. Зброя ЗСУ. Російська армія заганяє до армії жителів окупованих територій. Як відбувається примусова мобілізація в угрупованнях «ДНР» та «ЛНР»? Що застосовує Росія проти України?
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