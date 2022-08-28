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Війна з Росією знову зміниться: що зміцнить українську оборону? | Донбас Реалії (відео)

Війна з Росією знову зміниться: що зміцнить українську оборону? | Донбас Реалії (відео)
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Війна з Росією знову зміниться: що зміцнить українську оборону? | Донбас Реалії (відео)

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Що відбудеться на фронті найближчим часом? Як зміниться війна восени? Танки, артилерія, авіаудари: українська армія тримає оборону Донбасу. Зброя ЗСУ. Російська армія заганяє до армії жителів окупованих територій. Як відбувається примусова мобілізація в угрупованнях «ДНР» та «ЛНР»? Що застосовує Росія проти України?

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