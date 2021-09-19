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«Гарматне м'ясо» чи фактор стримування: на що перетворюють українську територіальну оборону?

Україна вибудовує територіальну оборону. У чому перевага таких підрозділів? Як Україна дасть відсіч Росії в разі посилення агресії? До чого готують бригади тероборони? Які є ризики та недоліки? Бійці територіальної оборони – основа національного опору чи «гарматне м'ясо»? Хто і як використовує тероборону? Помилки тероборони на Донбасі під час боїв із бойовиками «ДНР» і «ЛНР»

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