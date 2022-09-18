Раптовий удар по російських тилах. Де зупиниться українська армія?

Успішний наступ ЗСУ. Результат. Як українська армія звільняє Харківську область: Ізюм, Балаклія, Вовчанськ, Куп'янськ. Танки, бронемашини, боєприпаси, зброя – російська армія біжить і кидає величезну кількість техніки та снарядів. Ексклюзивні кадри та інтерв'ю з українськими бійцями.