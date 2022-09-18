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Раптовий удар по російських тилах. Де зупиниться українська армія?

Раптовий удар по російських тилах. Де зупиниться українська армія?
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Раптовий удар по російських тилах. Де зупиниться українська армія?

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Успішний наступ ЗСУ. Результат. Як українська армія звільняє Харківську область: Ізюм, Балаклія, Вовчанськ, Куп'янськ. Танки, бронемашини, боєприпаси, зброя – російська армія біжить і кидає величезну кількість техніки та снарядів. Ексклюзивні кадри та інтерв'ю з українськими бійцями.

Подробиці контрнаступу.
Шокуючі наслідки окупації Харківської області: тортури, в'язниці, масові поховання.
Як Росія планувала провести так званий «референдум» на захоплених територіях України?

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