Подробиці контрнаступу.
Шокуючі наслідки окупації Харківської області: тортури, в'язниці, масові поховання.
Як Росія планувала провести так званий «референдум» на захоплених територіях України?
Раптовий удар по російських тилах. Де зупиниться українська армія?
Успішний наступ ЗСУ. Результат. Як українська армія звільняє Харківську область: Ізюм, Балаклія, Вовчанськ, Куп'янськ. Танки, бронемашини, боєприпаси, зброя – російська армія біжить і кидає величезну кількість техніки та снарядів. Ексклюзивні кадри та інтерв'ю з українськими бійцями.
Подробиці контрнаступу.
Випуски
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18:00, 28 серпня 2022
Війна з Росією знову зміниться: що зміцнить українську оборону? | Донбас Реалії
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18:15, 21 серпня 2022
Українська армія виснажить Росію у міських боях? | Донбас Реалії
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12:12, 15 серпня 2022
Вибухи у російському тилу: високоточна зброя ЗСУ переломить хід війни? | Донбас Реалії
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20:18, 31 липня 2022
Чи вистачить Україні зброї Заходу для війни із Росією? | Донбас.Реалії
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18:30, 18 липня 2022
Як зброя Заходу б'є по російській армії | Донбас Реалії
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18:30, 10 липня 2022
Як трофейна техніка воює проти Росії в Україні | Донбас Реалії