Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Донбас Реалії ТБ

Війська на кордоні України: куди вдарить Росія?

Війська на кордоні України: куди вдарить Росія?
Embed
Війська на кордоні України: куди вдарить Росія?

No media source currently available

0:00 0:22:50 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Росія може атакувати Україну наприкінці січня або на початку лютого. Таку інформацію повідомила українська розвідка. Понад 92 тисячі російських військових зараз біля українських кордонів.

Дивитись коментарі

Чи можливі авіаудари, артилерійські, бронетанкові, повітряно-десантні атаки на Донбасі, в Одесі, в Маріуполі?
Білорусь, Крим, угруповання «ДНР», «ЛНР»: звідки нападе Путін?
Яку нову військову техніку російська армія продовжує стягувати до України?
Де знаходяться російські танки та «Іскандери»?
Російсько-український кордон: що відбувається на прикордонній території? Ексклюзив.
Донецьк готується до загострення?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG