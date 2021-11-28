Чи можливі авіаудари, артилерійські, бронетанкові, повітряно-десантні атаки на Донбасі, в Одесі, в Маріуполі?
Білорусь, Крим, угруповання «ДНР», «ЛНР»: звідки нападе Путін?
Яку нову військову техніку російська армія продовжує стягувати до України?
Де знаходяться російські танки та «Іскандери»?
Російсько-український кордон: що відбувається на прикордонній території? Ексклюзив.
Донецьк готується до загострення?
Війська на кордоні України: куди вдарить Росія?
Чи можливі авіаудари, артилерійські, бронетанкові, повітряно-десантні атаки на Донбасі, в Одесі, в Маріуполі?
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18:00, 21 листопада 2021
Бої за 32 блокпост: чому Україна зазнала важких втрат? | Донбас Реалії
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18:00, 14 листопада 2021
Поїздка білоруським кордоном: Україна очікує вторгнення мігрантів | Донбас Реалії
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18:05, 07 листопада 2021
Чим Україна може збити російські військові літаки та ракети? | Донбас Реалії
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18:05, 31 жовтня 2021
ЗСУ знищують російську техніку безпілотниками на окупованому Донбасі | Донбас Реалії
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