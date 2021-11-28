Війська на кордоні України: куди вдарить Росія?

Чи можливі авіаудари, артилерійські, бронетанкові, повітряно-десантні атаки на Донбасі, в Одесі, в Маріуполі?

Білорусь, Крим, угруповання «ДНР», «ЛНР»: звідки нападе Путін?

Яку нову військову техніку російська армія продовжує стягувати до України?

Де знаходяться російські танки та «Іскандери»?

Російсько-український кордон: що відбувається на прикордонній території? Ексклюзив.

Донецьк готується до загострення?