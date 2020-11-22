Маршрут із Донецька до Луганська. Чи можна сьогодні з ОРДО доїхати в ОРЛО? Зугрес, Торез, Сніжне: життя людей у тилу бойовиків на кордоні двох територій. Українська авіація застаріла. Бойові радянські літаки щодня виходять з ладу. Чим замінять старі винищувачі в Україні? Для чого Путін відправляє російських миротворців у гарячі точки? Як Росія «примушує до миру» інші країни? Нагірний Карабах, Придністров’я, Абхазія: російські миротворці з’являться на Донбасі?