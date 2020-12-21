Режим припинення вогню на Донбасі набув чинності наприкінці липня цього року. Про зрив домовленостей поки не заявила ні Україна, ні Росія. Отже, перемир'я вже стало рекордним за тривалістю. За час відносної тиші кількість втрат серед українських військових знизилася в рази. Але втрати тривають. Зупинити стрілянину повністю не вдається досі. Як тепер виглядають бойові дії, і що зараз найбільше загрожує українським бійцям на передовій?